Латвия пожаловалась на российские корабли у своих границ

Военные этой страны заявили, что увидели близко буксир "Виктор Конецкий" и разведывательный корабль класса "Вишня" (проект 864).

Два российских военных корабля у границ Латвии зафиксировали национальные вооружённые силы (НВС) этой страны. Об этом сообщается в "твиттере" ведомства.

LV ekskl. ekonom. zonā 11 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 24.11. identificēja Krievijas BS velkoni Viktor Konetsky un Vishnya klases izlūkkuģi. — NBS (@Latvijas_armija) 24 ноября 2018 г.

— В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 11 морских милях от территориальных вод НВС 24 ноября идентифицировали буксир "Виктор Конецкий" и разведывательный корабль класса "Вишня" Вооружённых сил России, — указали латвийские военные.

Власти страны и раньше выражали озабоченность присутствием российских военных у своих границ. Так, согласно их данным, российские военные самолёты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году 270 раз, а в 2014 году более 250 раз. В Минобороны РФ же подчёркивают, что российские корабли и самолёты передвигаются в международном пространстве без нарушения границы Латвии.

Напомним, президент Латвии поддержал продление антироссийских санкций.