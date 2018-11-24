Латвия пожаловалась на российские корабли у своих границ

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Латвия пожаловалась на российские корабли у своих границ

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Морской буксир "Виктор Конецкий" проекта 745МБС (с) ОАО "Ярославский судостроительный завод"

Военные этой страны заявили, что увидели близко буксир "Виктор Конецкий" и разведывательный корабль класса "Вишня" (проект 864).

Два российских военных корабля у границ Латвии зафиксировали национальные вооружённые силы (НВС) этой страны. Об этом сообщается в "твиттере" ведомства.

— В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 11 морских милях от территориальных вод НВС 24 ноября идентифицировали буксир "Виктор Конецкий" и разведывательный корабль класса "Вишня" Вооружённых сил России, — указали латвийские военные.

Власти страны и раньше выражали озабоченность присутствием российских военных у своих границ. Так, согласно их данным, российские военные самолёты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году 270 раз, а в 2014 году более 250 раз. В Минобороны РФ же подчёркивают, что российские корабли и самолёты передвигаются в международном пространстве без нарушения границы Латвии.

Напомним, президент Латвии поддержал продление антироссийских санкций.

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