Рамос прокомментировал свой положительный допинг-тест

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Рамос прокомментировал свой положительный допинг-тест

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Серхио Рамос. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Он заявил, что большой противник таких вещей и никогда не употреблял запрещённых препаратов.

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал свой положительный допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов 2016/17 с туринским "Ювентусом" (4:1). Об этом сообщает "Советский спорт".

— Я большой противник допинга. Никогда не участвовал и никогда не буду, никогда не соглашался с применением любой формы допинга, — рассказал Рамос.

Спортсмен отметил, что за всю свою долгую карьеру неоднократно проходил допинг-тесты и они всегда были отрицательными. Также он добавил, что никогда не нарушал антидопинговые правила.

Рамос добавил, что будет защищать свою честь.

Напомним, мадридский "Реал" отрицает, что Рамос нарушал антидопинговое законодательство.

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