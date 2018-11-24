Он заявил, что большой противник таких вещей и никогда не употреблял запрещённых препаратов.

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал свой положительный допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов 2016/17 с туринским "Ювентусом" (4:1). Об этом сообщает "Советский спорт".

— Я большой противник допинга. Никогда не участвовал и никогда не буду, никогда не соглашался с применением любой формы допинга, — рассказал Рамос.

Comunicado oficial | Official Announcement pic.twitter.com/dYYFMWKjj3 — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 24, 2018

Спортсмен отметил, что за всю свою долгую карьеру неоднократно проходил допинг-тесты и они всегда были отрицательными. Также он добавил, что никогда не нарушал антидопинговые правила.

Рамос добавил, что будет защищать свою честь.

Напомним, мадридский "Реал" отрицает, что Рамос нарушал антидопинговое законодательство.