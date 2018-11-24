В российском посольстве объяснили, почему Британия ищет внешних врагов

В миссии отметили, что страна проявляет себя агрессивно, размещая "воинский контингент вблизи российских границ".

Поиском внешних врагов Великобритания оправдывает военные расходы и пытается сохранить статус активного участника международных отношений. Об этом, как сообщает РИА "Новости", заявили в Посольстве России в Соединённом Королевстве.

Отвечая на недавнее заявление главы британского генштаба о том, что Россия представляет стране большую опасность, чем ИГИЛ*, в комментарии говорится о том, что угроза Великобритании со стороны террористов действительно снизилась благодаря действиям России, "работе которой в Сирии Лондон последовательно препятствует".

— Этот постоянный поиск врага является не только оправданием британских военных расходов, но и попыток страны сохранить за собой место активного участника международных процессов, — заявили в посольстве.

В миссии также отметили, что Великобритания проявляет себя агрессивно, размещая "воинский контингент вблизи российских границ".

Напомним, глава Генштаба Великобритании Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет большую угрозу для его страны, чем террористические группировки. Позже глава МИД Сергей Лавров отметил, что когда-то подобную ремарку позволил себе экс-президент США Барак Обама.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.