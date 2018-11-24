Климкин увидел "крымский след" в проигрыше России в борьбе за Экспо-2025

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал причиной проигрыша РФ в борьбе за право проведения всемирной выставки Экспо-2025 карту с российским Крымом.
— Ну с такой картой понятно, почему не прошло… И дальше не пройдёт, — написал Климкин в "Твиттере". Украинский министр также поздравил "японских друзей" и город Осаку с победой.
Росія сьогодні намагалася пропихнути Єкатеринбург як господаря Expo-2025. Ну, з такою картою зрозуміло, чому не пройшло... і далі не пройдеВітаємо японських друзів та місто Осака з перемогою pic.twitter.com/FJeeXnFYbX— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 ноября 2018 г.
Экспо — крупнейшая всемирная выставка, в которой страны каждые пять лет показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. В 2025 году она пройдёт со 2 мая по 2 ноября. За право стать хозяином Экспо-2025 боролись Париж, Осака, Екатеринбург и Баку. Столица Урала уступила японскому городу 23 ноября во втором туре голосования.
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