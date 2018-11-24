Жителя Пскова заподозрили в совращении падчерицы

В Пскове полицейские задержали подозреваемого в совращении трёх девочек-подростков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области.
— В период времени с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года мужчина совершил действия сексуального характера в отношении своей падчерицы, а также двух её подружек, — говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавшая от действий отчима несовершеннолетняя пожаловалась инспектору по делам несовершеннолетних, который обратился к следователям.
По словам следователей, мужчину допросили после задержания, он дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления.
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