Власти Тамбовской области поблагодарили правителя Дубая за помощь семье россиян

Глава города выплатил больнице долг граждан РФ, и теперь тело умершей женщины можно вернуть на родину.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил правителя Дубая, премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума за оказание помощи семье российских туристов. Об этом сообщает администрация региона.

Никитин направил шейху письмо, в котором выразил "огромную искреннюю благодарность и признательность за благородный поступок, достойный человека с великим сердцем".

— Пусть ваша доброта и щедрость будут многократно вознаграждены. Мы верим, что всякий совершающий дела милосердия непременно получает доброе воздаяние в своей жизни, — приводит слова Никитина администрация региона.

Губернатор также поблагодарил генерального консула РФ в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина.

Напомним, правитель Дубая оплатил счета, чтобы умершую россиянку вывезли на родину.