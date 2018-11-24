В "Роскосмосе" назвали комментарий Рогозина по поводу высадки США на Луну шуткой

В "Роскосмосе" прокомментировали слова главы госкорпорации Дмитрия Рогозина о том, что Россия проверит, были ли американские астронавты на Луне.

— Шутка, конечно, — приводит РИА "Новости" слова официального представителя "Роскосмоса".

Напомним, Рогозин также подчеркнул, что сегодня ни одна страна мира не может в одиночку реализовать лунную программу. В связи с этим Россия рассчитывает на активное сотрудничество с американскими коллегами в этой сфере.

Сегодня же некоторые энтузиасты предложили помощь "Роскосмосу" в поиске следов американцев на Луне.