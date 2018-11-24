Президент Ирана назвал Израиль "раковой опухолью, созданной Западом"

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Израиль представляет собой раковую опухоль, которую Запад создал для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Associated Press.

Это заявление иранский лидер сделал во время своего выступления в Тегеране на международной конференции исламского единства. Он также добавил, что США активно защищают Израиль и его "фальшивый режим".

При этом в своём выступлении он отметил, что считает поклонение американскому давлению изменой, возможно, имея в виду Саудовскую Аравию. Но позже добавил, что считает жителей королевства своими "братьями", и заявил о готовности защищать их от "терроризма сверхдержав".

Отмечается, что отношения Ирана с соседним Израилем и Саудовской Аравией переживают не лучшие времена. Так, дипломатические отношения с Эр-Риядом были разорваны ещё несколько лет назад.

А с Израилем в последнее время Тегеран обменивался только взаимными обвинениями. В сентябре лидер страны выступил с обращением, в котором обвинил США и "некоторую страну" на Ближнем Востоке в причастности к теракту в иранском городе Ахваз, что вызвало волну ответных заявлений.