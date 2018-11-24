Патриарх Кирилл призвал активнее приобщать россиян к вере

Предстоятель РПЦ заявил, что несмотря на то что большинство граждан РФ — православные, страна находится в самом начале духовного возрождения.

Духовенство должно сделать всё, чтобы по-настоящему приобщить людей к вере. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

— Мы в самом начале духовного возрождения нашего народа. Статистически сегодня большинство россиян говорят о своей принадлежности к православной вере, но статистическая принадлежность и реальное воцерковление — это разные реальности, — сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что ранее в течение 40 лет у жителей Калининграда не было возможности приобщиться к православной вере. Люди не знали, как перекреститься и как попросить благословения у священника.

Патриарх напомнил, что украшением храма являются не стены и росписи, а люди, которые собираются для молитвы, и пожелал, чтобы каждый храм был заполнен прихожанами.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, как сохранить народное единство в России.