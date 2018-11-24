"Позор". Макрон осудил зачинщиков беспорядков в ходе протестов во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил насилие в ходе массовых протестов, которые проходят в субботу по всей стране. Он также поблагодарил полицейских за профессионализм.

— Спасибо нашим правоохранительным органам за их мужество и профессионализм. Позор тем, кто напал на них. Позор тем, кто совершал насилие над другими гражданами и журналистами. Позор тем, кто пытался запугать избранных должностных лиц. Для этого насилия нет места в республике, — написал французский лидер в "Твиттере".

Напомним, 17 ноября по всей Франции начались масштабные протесты, получившие название "Жёлтые жилеты" в цвет светоотражающей накидки, которая является обязательным атрибутом водителей в стране. Причина протестов — повышение цен на бензин. Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против "жёлтых жилетов".