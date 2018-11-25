Порошенко призвал переименовать одну из областей и завершить декоммунизацию

Украинский президент Пётр Порошенко обратился к Верховной раде с призывами завершить декоммунизацию на Украине переименованием Днепропетровской области в Днепровскую. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее столицы двух областей — Днепропетровск и Кировоград — в рамках декоммунизации страны были переименованы в Днепр и Кропивницкий. Однако названия самих областей остались прежними, поскольку они прописаны в конституции.

— Процесс должен быть завершён. Обращаюсь к Верховной раде относительно переименования Днепропетровской области в Днепровскую. На днях внёс в Верховную раду соответствующий законопроект. Закон требует это решение провести через изменения в конституцию, — сказал Пётр Порошенко.

В минувший вторник, 20 ноября, Рада не смогла представить в Конституционный суд Украины законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. После этого президент внёс в парламент законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

Это означает, что вскоре Конституционный суд Украины должен будет огласить своё решение о законности переименования. И в случае одобрения Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. Окончательное принятие может состояться уже на следующей сессии парламента.

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон, запрещающий пропаганду советской символики. Закон предполагает переименование улиц и городов, которые были названы в честь советских государственных деятелей. В списке запрещённых оказалось 520 исторических личностей, чьи имена и фамилии должны исчезнуть из украинских географических названий.

Также в рамках закона проходит снос памятников. Уже за первый год было снесено почти 2,5 тыс. советских монументов.

При этом в ходе исполнения закона не обошлось без казусов: от замазывания цементом советских мозаик до декоммунизации "Московской" колбасы, Деда Мороза и песенки "В траве сидел кузнечик".