В ходе протестов на Елисейских полях пострадало 24 человека

Число пострадавших в ходе протестов "жёлтых жилетов" на Елисейских полях в Париже увеличилось до 24 человек. Среди пострадавших — пять сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает France Info со ссылкой на полицию французской столицы.

Напомним, 17 ноября по всей Франции начались масштабные протесты против повышения цен на топливо, получившие название "Жёлтые жилеты" в цвет светоотражающей накидки, которая является обязательным атрибутом водителей в стране.

В субботу, 24 ноября, в манифестациях приняли участие более 106 тысяч человек, при этом задержано и помещено под стражу 130 протестующих. Ранее президент страны Эмманюэль Макрон осудил насилие в ходе протестов.