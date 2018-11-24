В ходе протестов на Елисейских полях пострадало 24 человека

Число пострадавших в ходе протестов "жёлтых жилетов" на Елисейских полях в Париже увеличилось до 24 человек. Среди пострадавших — пять сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает France Info со ссылкой на полицию французской столицы.
EN DIRECT - #Paris : Toujours des #barricades couplées à des #incendies près du rond point des #ChampsElysées dans le bas de l'avenue." (Vidéo: @ClementLanot) #GiletsJaunes #24novembre #ChampsElysees #24novembre #Gilets #24novembre2018 #giletsjaunes #giletsjaunes pic.twitter.com/8FLNfyxNeY— FranceNews24 (@FranceNews24) 24 ноября 2018 г.
Напомним, 17 ноября по всей Франции начались масштабные протесты против повышения цен на топливо, получившие название "Жёлтые жилеты" в цвет светоотражающей накидки, которая является обязательным атрибутом водителей в стране.
В субботу, 24 ноября, в манифестациях приняли участие более 106 тысяч человек, при этом задержано и помещено под стражу 130 протестующих. Ранее президент страны Эмманюэль Макрон осудил насилие в ходе протестов.
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