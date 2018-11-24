На озере Виктория при крушении лодки с принцем погибло 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, ещё пятеро пропали без вести в результате крушения лодки на озере Виктория в Уганде. Об этом сообщает Daily Monitor.

По информации СМИ, в лодке находился принц Дэвид Васайджа, брат короля Буганды, он был успешно спасён. Также среди пассажиров были замечены местные певица Ирин Намубиру и рэпер The Mith. Однако об их судьбе пока нет сведений.

По информации журналистов, на борту могло находиться более 120 человек. Отмечается, что к настоящему моменту спасти удалось более 40. Поисково-спасательная операция продолжается.