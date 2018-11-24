Минобороны показало видео обмена пленными в Сирии

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон 24 ноября сирийские военные смогли совершить обмен пленными с боевиками из незаконных вооружённых формирований, сообщил руководитель центра генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

— В районе населённого пункта Тадэф (35 км северо-восточнее города Алеппо) состоялся обмен 10 удерживаемых незаконными вооружёнными формированиями граждан Сирии на 10 боевиков отрядов вооружённой оппозиции, — цитирует Соломатина ТАСС.

В рабочей группе по освобождению заложников и передаче тел погибших помимо представителей Минобороны России состояли иранские и турецкие военные, а также работники Сирийского арабского Красного Полумесяца.

Также Соломатин рассказал, что боевики не прекращают обстрелы сирийских городов. За последние сутки огонь был открыт по населённым пунктам Нахшеебба и Дахр-абу-Асад в провинции Латакия, Эс-Салихия в провинции Идлиб и Иббин в провинции Алеппо.