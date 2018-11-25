Канатоходец устроил представление над каналом Грибоедова в Петербурге

Канатоходец устроил перформанс в центре Санкт-Петербурга — он натянул трос над каналом Грибоедова и несколько раз по нему прошёл под аплодисменты случайных прохожих.

Смельчак довольно уверенно держался на канате, и, по словам очевидцев, деньги за представление не собирал. Для второй части его перформанса трос натянули между фонарными столбами, однако сделать это канатоходец не успел — на другом берегу молодого человека ждала полиция.

В итоге канатоходец ещё раз перешёл канал и сдался правоохранительным органам.