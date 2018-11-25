Посольство США в Конго закроют из-за угрозы теракта

Представительство США в Демократической Республике Конго будет закрыто для посещений 26 ноября из-за информации о готовящихся атаках на американские объекты в стране. Об этом сообщается на сайте посольства.

Отмечается, что дипломаты получили "достоверную и конкретную" информацию о возможной угрозе правительственным объектам в регионе. В связи с чем понедельник будет нерабочим днём.

В ДРК сложилась крайне нестабильная обстановка. Для сдерживания повстанцев там размещён один из крупнейших контингентов миротворцев ООН. 15 ноября Лайф сообщал о семи погибших солдатах в результате спецоперации против мятежников.

Помимо политических конфликтов страна оказалась в центре другой проблемы — в августе этого года там была зарегистрирована новая вспышка лихорадки Эбола.