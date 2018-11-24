СМИ сообщили о 37 пострадавших при обстрелах Алеппо снарядами с хлором

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СМИ сообщили о 37 пострадавших при обстрелах Алеппо снарядами с хлором

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Фото: © РИА Новости/Михаил Алаеддин

В результате обстрела боевиками районов города Алеппо в Сирии пострадали по меньшей мере 37 мирных жителей, сообщает телеканал "Сурия".

Среди пострадавших есть женщины и дети, у всех госпитализированных наблюдаются симптомы удушья. Два человека в тяжёлом состоянии находятся в реанимации.

Напомним, ранее государственные СМИ сообщили об обстрелах районов Алеппо. Отмечается, что боевики использовали для этого снаряды с хлором.

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