СМИ сообщили о 37 пострадавших при обстрелах Алеппо снарядами с хлором

В результате обстрела боевиками районов города Алеппо в Сирии пострадали по меньшей мере 37 мирных жителей, сообщает телеканал "Сурия".

Среди пострадавших есть женщины и дети, у всех госпитализированных наблюдаются симптомы удушья. Два человека в тяжёлом состоянии находятся в реанимации.

Напомним, ранее государственные СМИ сообщили об обстрелах районов Алеппо. Отмечается, что боевики использовали для этого снаряды с хлором.