ВСУ сообщили о "зачистке" ещё одного населённого пункта в Донбассе

Подразделения специальных операций Вооружённых сил Украины совместно с сапёрами провели зачистку села Рассадки. Населённый пункт находится в "серой зоне" вдоль линии соприкосновения сил в Донбассе. Об операции сообщается на странице "Операции объединённых сил" в "Фейсбуке".

— Силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с сапёрами провели проверку и зачистку населённого пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге, — говорится в подписи к видео.

Военные похвалились, что подняли украинский флаг, несмотря на "смертельную опасность". А также сообщили, что из Рассадок по ним регулярно вели обстрелы. Спецоперацию готовили больше месяца.

В середине октября украинские силовики заявили, что продвинулись в "серой зоне" в Донбассе на 1200 метров. В ДНР назвали эти слова выдумкой.