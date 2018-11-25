В ДР Конго количество больных лихорадкой Эбола превысило 400 человек

Отмечается, что 356 случаев уже подтверждены, ещё 46 считаются вероятными. Общее количество погибших превысило 230 человек.

В провинциях Северное Киву и Итури в Демократической Республике Конго с конца июня зарегистрировано более 400 случаев заражения лихорадкой Эбола. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики в своём "твиттере".

#Ebola - Situation au samedi 24 novembre 2018

- Au total, 403 cas (356 confirmés et 47 probables), 231 décès et 120 personnes guéries

- 4 nouveaux cas confirmés

- 3 nouveaux décès

- 2 nouveaux guéris

- 56 cas suspects

https://t.co/8y2V7gihUl pic.twitter.com/NYlHqJ6L14 — Ministère de la Santé RDC (@MinSanteRDC) 24 ноября 2018 г.

— Ситуация на субботу, 24 ноября: в общей сложности зафиксировано 403 случая заражения, из которых 356 подтверждены, 47 считаются вероятными, — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано четыре новых случая заболевания и три случая смерти. Общее число умерших от последней вспышки лихорадки превысило 230 человек. При этом выздоровело только 120.

Помимо подтверждённых данных за сутки зарегистрировано 56 случаев с подозрениями. Сейчас ими занимаются специалисты. Отмечается, что с 8 августа в ДРК было вакцинировано почти 34 тысячи человек.

Как ранее писал Лайф, новую эпидемию лихорадки зафиксировали в августе. Эпицентр вспышки находится в зоне вооружённого конфликта на границе с Руандой и Угандой.