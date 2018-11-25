Число пострадавших при обстреле Алеппо снарядами с хлором достигло 50

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Число пострадавших при обстреле Алеппо снарядами с хлором достигло 50

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По меньшей мере 50 человек пострадали в Алеппо при обстрелах, которые вели боевики с использованием снарядов с хлором. Об этом сообщает SANA.

У доставленных в больницу мирных жителей наблюдается удушье. В соответствии с симптомами врачи делают выводы, что обстрелы действительно велись с использованием хлора. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, ранее государственные СМИ сообщили об обстрелах районов Алеппо. Отмечается, что боевики использовали для этого снаряды с хлором.

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