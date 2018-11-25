В США женщина скончалась после неудачной ринопластики перед свадьбой

Риэлтор из Далласа Лаура Авила умерла не приходя в сознание из-за осложнений после пластической операции. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации журналистов, американские врачи оказались бессильны, и в результате родным девушки пришлось принять нелёгкое решение о её переводе из больницы в хоспис, где она скончалась спустя несколько дней.

Как ранее сообщал Лайф, эта история началась с того, что Лаура Авил перед свадьбой захотела подкорректировать форму носа, однако в США такая услуга стоила достаточно дорого, и девушка вместе с женихом отправились в Мексику, где операция стоила в три раза дешевле.