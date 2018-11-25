Украинца Усика обязали до 10 марта провести бой с Лебедевым

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) обязала украинца Александра Усика до 10 марта 2019 года провести бой с россиянином Денисом Лебедевым. Об этом ТАСС сообщил менеджер Лебедева.

— Усик останется в первом тяжёлом весе и оставит титул WBA. WBA выпустила резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года, — отметил Вадим Корнилов.

При этом в команде украинского боксёра заявили, что пока не определились с планами по следующему поединку спортсмена.