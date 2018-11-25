Россиянин Лебедев победил американца Уилсона в Монте-Карло

Российский боксёр Денис Лебедев выиграл бой против американца Майка Уилсона в Монте-Карло. В 12-раундовом поединке в первом тяжёлом весе россиянин победил по очкам.

Ранее WBA перевела Лебедева в статус "чемпиона в отпуске" из-за пассивности. Поединок с Уилсоном стал для россиянина вторым после долгого перерыв. В первом — в сентябре в Челябинске — он выиграл у турка Хизни Алтункаи нокаутом в третьем раунде.

Теперь у 39-летнего российского боксёра 32 победы (23 — нокаутом) и два поражения.