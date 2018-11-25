Финал Кубка Либертадорес перенесли из-за нападения на автобус с футболистами

Матч финала Кубка Либертадорес (турнир среди лучших клубов Южной Америки) между командами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" был перенесён на один день из-за нападения на автобус с футболистами "Боки".

По имеющейся информации, фанаты "Ривера" устроили засаду и атаковали автобус с футболистами, когда он проезжал мимо. В дело пошли камни, бутылки, элементы городских сооружений.

More footage of River Plate fans throwing rocks and pepper spray at the Boca bus. pic.twitter.com/eRy7ByCfAv — Mootaz Chehade (@MHChehade) 24 ноября 2018 г.

Полиция применила против фанатов слезоточивый газ, однако пострадали от него скорее игроки в автобусе. Многие футболисты "Боки" надышавшись газом, пожаловались на плохое самочувствие. По некоторым данным, сильнее всех досталось Карлосу Тевесу, которого вырвало прямо в раздевалке. Пострадал также полузащитник Пабло Перес. После попадания камня в окно автобуса ему в глаз отлетел кусок стекла.

Current scenes in the Boca dressing room. pic.twitter.com/3uGNyW6Xuo — Mootaz Chehade (@MHChehade) 24 ноября 2018 г.

Помимо того, обстановка в городе была крайне нестабильной, фанаты вступали в стычки с полицией, иногда им помогали неравнодушные местные жители.

В итоге матч переносили дважды, сначала на один час, потом ещё на полтора. В конце концов глава Южноамериканской федерации футбола Алехандро Домингес объявил, что президенты клубов заключили джентльменское соглашение, по которому игра состоится завтра в 17:00 (23:00 мск). "Это не война, это футбол", — добавил он в конце сообщения.