Наша служба и опасна и трудна. Полицейские всей страны спели неофициальный гимн

В день рождения советского и российского композитора Марка Минкова полицейские из разных регионов страны исполнили его легендарную композицию "Незримый бой". Музыка, которую Минков написал для серии детективных телефильмов "Следствие ведут знатоки", стала неофициальным гимном правоохранительных органов.

— В акции приняли участие полицейские по всей России. Участковые уполномоченные полиции, кинологи, госавтоинспекторы, представители других служб играли сольно, некоторые собрали целый оркестр. Аккомпанировали на музыкальных инструментах, в том числе являющихся неотъемлемой частью культуры и быта многонационального народа нашей страны. Из отдельных фрагментов смонтировано единое выступление, — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

25 ноября композитору исполнилось бы 74 года. Народный артист России скончался в 2012 году.