Мэй попросила британцев поддержать её проект сделки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй опубликовала открытое письмо к соотечественникам с просьбой поддержать проект сделки с Евросоюзом по Brexit. Текст письма к нации разместили крупнейшие издания страны.

— Начнётся новая глава в жизни нашего народа, и я хочу, чтобы для страны это был момент обновления и примирения. Мы должны отметить точку, после которой мы навсегда перестанем навешивать ярлыки, деля людей на тех, кто голосовал "за" или "против", и вновь сплотимся как единая нация. Чтобы сделать это, нам нужно сейчас провести Brexit, поддержав эту сделку, — говорится в обращении Мэй.

Она заявила, что на экстренном саммите ЕС в Брюсселе будет добиваться одобрения проекта лидерами остальных государств ЕС, а также добиваться поддержки британцев и одобрения документа парламентом.

Напомним, 14 ноября 2018 года правительство Великобритании утвердило проект соглашения с ЕС об условиях Brexit. Согласно плану, страна перестанет быть членом Евросоюза 29 марта 2019 года. 25 ноября состоится встреча лидеров стран ЕС, на которой они обсудят судьбу соглашения о выходе Великобритании из союза.