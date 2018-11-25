Потрачено. Американцы оставили в интернет-магазинах в "чёрную пятницу" $6 млрд

Американцы потратили 6,22 миллиарда долларов на онлайн-покупки в минувшую "чёрную пятницу" — день крупных распродаж в США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на статистические данные Adobe Analytics.

Отмечается, что этот результат превосходит прошлогодние показатели продаж сразу на 23,6%. При этом непосредственно с мобильных устройств была потрачена почти треть всей суммы — более двух миллиардов долларов.

Цифры впечатляющие, даже несмотря на то, что приведённые данные не совсем полны, поскольку учитывалась статистика продаж только 80% интернет-магазинов Америки. Кроме того, ещё предстоит выяснить, сколько было потрачено денег в день распродаж в оффлайне.

Не обошлось в этот день и без неприятной статистики, поскольку готовились к "чёрной пятнице" не только покупатели с продавцами, но и хакеры. Так, накануне этого дня в Интернет были выведены многочисленные клоны популярных торговых площадок.