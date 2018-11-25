Дом Дэвида и Виктории Бекхэм пытались ограбить второй раз за месяц

Загородное имение четы Бекхэм стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов вновь пытались ограбить, пока супруги были в отъезде. Об этом сообщает газета The Sun.

По информации журналистов, 14 ноября группа неизвестных пыталась проникнуть в дом Бекхэмов в Котсуолд-Хилсе. Однако злоумышленникам не удалось попасть внутрь благодаря слаженной работе семи охранников и двух сторожевых собак.

Примечательно, что такая серьёзная охрана у особняка появилась не сразу. Дэвид значительно усилил безопасность после того, как 21 октября преступники в балаклавах пытались проникнуть в дом при помощи выдвижных лестниц.

Тогда грабителей спугнули посетители ресторана, расположенного рядом с особняком. Они вызвали полицию, которая смогла только взять видеозаписи с камер наблюдения. Преступников ищут до сих пор.