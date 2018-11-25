Мигрантка с детьми упала на арматуру в попытке пересечь границу с США

Мигрантка с детьми пострадала при попытке взобраться на забор на границе США и Мексики. 26-летняя гражданка Гватемалы упала с ограждения на пограничном переходе Сан-Исидро, сообщает агентство Associated Press.

Женщина приземлилась на куски арматуры, которая впилась в её тело, её дети возрастом три и пять лет не пострадали. Пострадавшая была госпитализирована.

Пограничникам женщина рассказала, что не была частью каравана мигрантов, который следовал из стран Центральной Америки в город Тихуана, расположенный на границе с США.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть южную границу страны, если ситуация с нелегальными мигрантами выйдет из-под контроля. Он также заявил, что США больше не будут терпеть злоупотребления со стороны мигрантов.