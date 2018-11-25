В США умер актёр и иллюзионист Рики Джей

Американский актёр и иллюзионист Ричард Джей Поташ (Рики Джей) скончался 24 ноября в Лос-Анджелесе на 73-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.
Ricky Jay, magician and 'Boogie Nights' actor, dies at 72 https://t.co/0sHVyod5cN pic.twitter.com/c1T3AsI2ME— Hollywood Reporter (@THR) 25 ноября 2018 г.
Рики Джей был известен по карточным фокусам и экспериментам с памятью, а также по ролям в фильмах "Ночи в стиле буги", "Завтра не умрёт никогда", "Магнолия", сериалам "Обмани меня", "Дэдвуд".
Джей часто выступал в качестве консультанта в голливудских фильмах, в том числе в картинах "Престиж", "Иллюзионист" и "13 друзей Оушена".
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