В США умер актёр и иллюзионист Рики Джей

Американский актёр и иллюзионист Ричард Джей Поташ (Рики Джей) скончался 24 ноября в Лос-Анджелесе на 73-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.

Рики Джей был известен по карточным фокусам и экспериментам с памятью, а также по ролям в фильмах "Ночи в стиле буги", "Завтра не умрёт никогда", "Магнолия", сериалам "Обмани меня", "Дэдвуд".

Джей часто выступал в качестве консультанта в голливудских фильмах, в том числе в картинах "Престиж", "Иллюзионист" и "13 друзей Оушена".