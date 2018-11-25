Пасмурно и морозно будет в воскресенье в Москве

В Москве 25 ноября пасмурно, возможны незначительные осадки. Об этом сообщает центр погоды "Фобос". По информации синоптиков, температура воздуха днём составит –3…+1. Ветер западный 5–8 м/с.
Атмосферное давление 745 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 89%.
Однако специалисты предупреждают, что уже с завтрашнего дня ситуация начнёт меняться в худшую сторону, потому что на Москву надвигается холодный фронт и ожидается резкое похолодание.
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