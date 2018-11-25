Полицейские в США по ошибке застрелили покупателя во время "чёрной пятницы"

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Полицейские в США по ошибке застрелили покупателя во время "чёрной пятницы"

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Фото: © flickr.com/Pierce County Firefighters‏

Мужчиной, которого во время инцидента в торговом центре в Алабаме застрелили полицейские, оказался не сам стрелок, а случайный покупатель. ЧП произошло во время традиционных распродаж — так называемой чёрной пятницы. Об этом сообщает CNN.

Сотрудники правоохранительных органов по ошибке приняли 21-летнего мужчину за виновника стрельбы, при этом настоящий виновник жив и находится на свободе. Сейчас его разыскивают.

Напомним, накануне стало известно, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Riverchase Galleria в американском Гувере (штат Алабама). Тогда сообщалось, что прибывшая на место полиция открыла ответный огонь по "стрелку".

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