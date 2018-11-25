СМИ узнали о подготовке секретного саммита США — КНДР — Южная Корея в 1979 году

США настаивали на организации в конце 1970-х годов переговоров на высшем уровне с Северной и Южной Кореей по сокращению военной напряжённости. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на рассекреченные дипломатические документы.

Отмечается, что секретный саммит с участием корейских лидеров должен был состояться в 1979 году в Джакарте, его инициатором выступил 39-й президент США Джимми Картер. Столица Индонезии была выбрана местом встречи, так как все стороны имели там свои представительства, кроме того, в то время Правительство Индонезии играло роль посланника между Вашингтоном и Пхеньяном.

В документах говорится, что идея подобного саммита возникла у Картера в 1977 году. Ещё одним участником (или наблюдателем) предлагалось сделать Китай.

Агентство отмечает, что усилия Картера так и не привели к встрече на высоком уровне, так как не удалось убедить КНДР.

Напомним, первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня этого года в Сингапуре. Дональд Трамп и Ким Чен Ын по его итогам подписали документ о начале процесса денуклеаризации Корейского полуострова.