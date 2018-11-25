В Хакасии четыре туриста пропали во время катания на снегоходах

В посёлке Приисковое в Хакасии спасатели ищут четырёх туристов, которые пропали вечером 24 ноября во время катания на снегоходах.

— О пропаже туристов заявил мужчина, который сдавал им жильё в посёлке. По предварительной информации, двое из пропавших — жители Красноярского края, — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

В поисках участвуют восемь спасателей, на помощь привлечены волонтёры на снегоходах. Использовать авиацию не позволяет сильный ветер.