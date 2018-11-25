Мэй заявила, что отстояла интересы страны в споре с Испанией по Гибралтару

Великобритания не поменяет своей позиции в вопросе управления Гибралтаром, заявила телеканалу Sky-news премьер-министр страны Тереза Мэй. Ранее испанский премьер грозился наложить вето на программу выхода Великобритании из ЕС, если Испания не сможет напрямую решать вопросы по Гибралтару с Великобританией без посредничества Евросоюза.

— Нам удалось гарантировать, что договор о Брексит, как и переходный период, будет в полной мере распространяться на Гибралтар. Мы всегда будем вести переговоры от лица всех территорий Соединённого Королевства, включая Гибралтар, и в наших будущих отношениях с ЕС мы продолжим отстаивать их интересы... Я горжусь британским Гибралтаром и я всегда буду отстаивать Гибралтар, — заявила Мэй.

Тереза Мэй добавила, что Великобритания не пошла на какие-либо уступки Испании, как можно было подумать после смелых утверждений о победе в этом вопросе, произнесённых испанским премьером Педро Санчесом.

Испания спорила с Великобританией из-за 184-й Политической декларации между Евросоюзом и Туманным Альбионом. В статье были размытые описания отношений Гибралтара и Брюсселя, они требовали одобрения персонально Испании, а не только соглашений всего ЕС и Великобритании.

Почти всё население заморской территории Великобритании — Гибралтара — во время референдума по выходу страны из Европейского союза проголосовало за то, чтобы страна осталась в ЕС.