В Иркутске загорелась крыша исправительной колонии

В общежитии для осуждённых исправительной колонии № 6 в Иркутске загорелась кровля. Из здания эвакуировали около 100 человек, их перевели в другие отряды. ГУ ФСИН России по Иркутской области проводит проверку, чтобы установить причины пожара.

Сигнал о возгорании поступил утром в воскресенье, 25 ноября. Площадь пожара составила 120 кв. метров, пострадавших нет.

ИК-6 ГУ ФСИН России по Иркутской области строгого режима предназначена для содержания мужчин, ранее неоднократно отбывавших наказание в местах лишения свободы.