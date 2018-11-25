Постпред РФ при Евросоюзе предрёк Терезе Мэй невесёлое Рождество из-за Brexit

Многих британских депутатов, как сторонников премьера, так и оппозиционеров, не устраивает соглашение по выходу Британии из ЕС.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов считает, что у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, вероятно, будут невесёлые рождественские праздники, ведь проект договора о Брексите хоть и согласован переговорными командами, но ещё не утверждён Европейским и британским парламентами.

При этом Чижов напомнил, что к общему знаменателю стороны не могли прийти на протяжении более чем полугода из-за внутриполитических вопросов в Британии, связанных с неопределённой позицией по границе между Ирландией и Северной Ирландией. Теперь же, когда соглашение достигнуто, лидеры ЕС могут его утвердить, что, вероятно, произойдёт на созываемом для этого заседании Евросовета.

— Однако все понимают, что радоваться рано: документ должен быть утверждён ещё и двумя парламентами — Европейским и британским, — приводит слова постпреда РИА "Новости".

При этом Чижов отметил, что, несмотря на уверения Терезы Мэй в том, что нынешняя "сделка" — лучшее, чего можно было добиться, многих британских депутатов, как сторонников премьера, так и оппозиционеров, соглашение не устраивает.

— Голосование предстоит в декабре, и, боюсь, с немалой долей вероятности можно предположить, что Рождество в этом году у Терезы Мэй будет невесёлое, — добавил дипломат.

Напомним, сегодня состоится саммит по Брекситу, на котором соберутся 27 остающихся в Евросоюзе стран. Ранее глава Евросовета Дональд Туск рекомендовал саммиту одобрить соглашение по Брекситу. Как писал Лайф, ранее Тереза Мэй заявила, что отстояла интересы страны в споре с Испанией по Гибралтару.