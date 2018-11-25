В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме

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В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме

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Фото © Flickr/liz west

В МЧС отметили, что дом не газифицирован, отопление в нём было печное. Личности погибших устанавливаются.

Три человека погибли в результате пожара в частном одноэтажном доме в станице Нижнекундрюченской в Усть-Донецком районе Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России, изначально было известно о двух жертвах, однако при разборе конструкций обнаружено тело третьего погибшего.

Пожар возник минувшей ночью. Площадь возгорания составила 60 кв. м. Сейчас оно ликвидировано. Личности погибших устанавливаются.

В МЧС отметили, что дом не газифицирован, отопление в нём было печное. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.

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