"Мракобес". В Раде попросили не пускать в Лондон Охлобыстина из-за паспорта ДНР

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"Мракобес". В Раде попросили не пускать в Лондон Охлобыстина из-за паспорта ДНР

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Иван Охлобыстин. Фото: © L!FE

Российский актёр стал гражданином республики в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично Александр Захарченко.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко пришёл в ярость, узнав об одном из приглашённых в Лондон на фестиваль "Неделя российского кино" — о российском актёре, режиссёре и сценаристе Иване Охлобыстине. Нардеп обратился к премьеру королевства Терезе Мэй с требованием отказать артисту во въезде.

В немилость Геращенко Охлобыстин попал после того, как получил паспорт гражданина Донецкой Народной Республики. Депутат Рады напомнил, что звезда "Интернов" уже занесён в "чистилище" скандального сайта "Миротворец". Нардеп заявил, что для цивилизованной страны совершенно недопустимо выдавать визу и принимать у себя Охлобыстина, поскольку он поддерживает народные республики Донбасса.

— Поэтому я обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобесу Ивану Охлобыстину, — написал он в "Фейсбуке" и опубликовал фото документа.

<p>Фото: © Facebook/ <a href="https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCCUquFLbv2cbN7gdznbgkadTUUbYRZP4gp29I_cA7x03WgbTpBqUCT8H2L9qc-T75BrR3EGDSxozUe&tn-str=%2AF" target="_blank">Антон Геращенко</a></p>

Геращенко выразил надежду, что глава британского правительства его услышит и не пустит гражданина ДНР в Лондон.

Напомним, летом 2014 года Охлобыстин был включён Киевом в санкционный список за позицию по Донбассу и воссоединению Крыма и России. В ноябре 2016 года глава ДНР Александр Захарченко вручил российскому актёру паспорт гражданина республики. На Украине запретили к показу 71 фильм и телесериал с участием Охлобыстина.

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