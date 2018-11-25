Россиянин Бивол сохранил титул чемпиона WBA, победив канадца Паскаля

Спортсмен выиграл все 15 поединков на профессиональном ринге, в том числе 11 — нокаутом.

Боксёр Дмитрий Бивол в Атлантик-Сити (США) на арене "Хард-рок" в 12-раундовом поединке победил канадца Жана Паскаля. Российский спортсмен выиграл у соперника по очкам.

Счёт судейских записок: 117–111, 119–109, 119–109. Таким образом, Бивол в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, которым владеет с ноября 2017 года. С мая 2016 года он обладал временным поясом WBA.

В августе боксёр сохранил за собой титул чемпиона мира, одолев малавийца Айзека Чилембу. В активе 27-летнего россиянина 15 побед, в том числе 11 — нокаутом. Бивол ещё ни разу не проигрывал на профессиональном ринге.