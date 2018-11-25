В Северной Осетии мужчина бросил в оппонента гранату во время драки

На место происшествия приехали бойцы Росгвардии и взрывотехники. Злоумышленника задержали.

В Северной Осетии мужчина во время драки возле одного из ресторанов бросил в своего оппонента гранату. Об этом сообщает республиканское управление Росгвардии.

По данным правоохранителей, между посетителями заведения вспыхнула ссора и они вышли на улицу, чтобы разобраться. Перепалка вскоре переросла в драку. Когда одному из мужчин кулаков показалось мало, он достал похожий на гранату предмет и бросил в своего оппонента.

Боеприпас сразу не взорвался. Приехавшие на место взрывотехники обследовали и обезвредили гранату. После этого её передали в республиканское управление МВД. Злоумышленник был задержан.