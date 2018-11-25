Проезд от Островной улицы до дворца спорта "Динамо" перекроют 1 и 2 декабря

Ограничение движения связано с проведением международного командного турнира по борьбе.

В Москве проезд от Островной улицы до дворца спорта "Динамо" в Крылатском будет полностью перекрыт 1 и 2 декабря в связи с проведением открытого Кубка европейских наций "Кубок Алроса" по вольной, греко-римской и женской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

— Полное перекрытие участка проезда от Островной улицы до дворца спорта "Динамо" 1 декабря с 9:00 мск до 20:30 мск и 2 декабря с 8:00 мск до 16:30 мск, — говорится в сообщении.

"Кубок Алроса" — международный командный турнир по трём стилям борьбы. В прошлом году на соревновании сборные РФ заняли первые места во всех трёх видах борьбы.