Мексика опровергла информацию о сделке с США по мигрантам

Однако в будущем кабмине не исключили более активного сотрудничества между Мехико и Вашингтоном в дальнейшем.

Команда будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора не заключала никаких сделок с США по поводу размещения в стране мигрантов из Центральной Америки. Об этом сообщила будущая глава МВД латиноамериканского государства Ольга Санчес Кордеро.

— Мы не можем заключать никаких соглашений, потому что мы не правительство, но [в будущем] будет пространство для гораздо более свободного и интенсивного сотрудничества и взаимодействия, — цитирует её телеканал Televisa.

Лопес Обрадор пока не вступил в должность президента Мексики. Инаугурация состоится 1 декабря, после чего к работе приступит уже сформированное им правительство.

Ранее The Washington Post со ссылкой на Кордеро сообщила о сделке между Мехико и Вашингтоном, согласно которой все мигранты, которые хотят попасть в США через южную границу, будут ожидать решения относительно предоставления им убежища на территории Мексики.