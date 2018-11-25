Выбежали внезапно. В Башкирии пассажирский автобус протаранил табун лошадей

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Выбежали внезапно. В Башкирии пассажирский автобус протаранил табун лошадей

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В момент аварии в автобусе пассажиров не было. Несколько животных погибло на месте.

В Башкирии пассажирский автобус протаранил табун лошадей, которые внезапно выбежали на проезжую часть. Как сообщает "Россия 24 Башкортостан", авария произошла утром 24 ноября в деревне Сарышево Мелеузовского района. В результате инцидента несколько животных погибло.

Отмечается, что недалеко от места происшествия находится частная ферма и за случившееся ответственность должен понести её хозяин, допустивший выгул животных в неположенном месте. Вина водителя, у которого девятилетний стаж вождения автобусом, в данном случае исключена.

<p>Фото: &#34;Россия 24 Башкортостан&#34;</p>

<p>Фото: &#34;Россия 24 Башкортостан&#34;</p>

Кроме того, известно, что из-за снежного ледяного наката на дороге, тормозной путь составил более 30 метров, из-за чего столкновения избежать не удалось.

В момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров.

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