Штормовой ветер нарушил электроснабжение нескольких районов Алтая и Кузбасса

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Штормовой ветер нарушил электроснабжение нескольких районов Алтая и Кузбасса

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Фото:© РИА Новости/Виталий Аньков

Энергетики работали всю ночь, чтобы справиться с последствиями разбушевавшейся стихии.

Из-за штормового ветра жители пяти районов Алтайского края и четырёх районов Кемеровской области остались без электричества. Ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщает ПАО МРСК Сибири "Алтайэнерго" и "Кузбассэнерго-РЭС".

Эти районы завалило мокрым снегом, а потом усилился ветер — его порывы достигали 30 м/сек.

— Энергетики работали всю ночь, ликвидация последствий стихии будет вестись до полного восстановления нормальной схемы работы всех энергообъектов, — говорится в сообщении.

В МРСК добавили, что социальные объекты снабжаются энергией при помощи резервных источников.

Ранее в Иркутской области сотрудника железной дороги убила сорванная ветром кровля.

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