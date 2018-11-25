Штормовой ветер нарушил электроснабжение нескольких районов Алтая и Кузбасса

Из-за штормового ветра жители пяти районов Алтайского края и четырёх районов Кемеровской области остались без электричества. Ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщает ПАО МРСК Сибири "Алтайэнерго" и "Кузбассэнерго-РЭС".
Эти районы завалило мокрым снегом, а потом усилился ветер — его порывы достигали 30 м/сек.
— Энергетики работали всю ночь, ликвидация последствий стихии будет вестись до полного восстановления нормальной схемы работы всех энергообъектов, — говорится в сообщении.
В МРСК добавили, что социальные объекты снабжаются энергией при помощи резервных источников.
Ранее в Иркутской области сотрудника железной дороги убила сорванная ветром кровля.
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