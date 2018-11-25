Тело четвёртого погибшего нашли в сгоревшем под Ростовом доме

Пожарные обнаружили в сгоревшем одноэтажном доме в станице Нижнекундрюченской Ростовской области тело четвёртого погибшего. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
Пожар в частном доме по улице Пролетарской вспыхнул около двух часов ночи. Через 20 минут на месте ЧП уже работали 11 спасателей. Огонь был полностью потушен через полчаса после прибытия. Площадь пожара составила 60 квадратов. По предварительной оценке, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Ранее сообщалось, что в ходе разбора сгоревших конструкций спасатели нашли тела троих погибших. Личности жертв выясняются.
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