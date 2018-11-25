На некоторых трассах Кузбасса и Алтая ограничили движение из-за сильной метели

В регионах не прекращается снегопад, а порывы ветра достигают 25 м/с. Из-за этого на ряде автомагистралей нулевая видимость.

Сильная метель и штормовой ветер стали причиной ограничения движения на некоторых трассах Алтайского края и Кемеровской области. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Алтай" и в УГИБДД по Кузбассу.

Дорожники полностью перекрыли движение для транспорта, перевозящего пассажиров, и большегрузов на Чуйском тракте в сторону Бийска. В регионе не прекращаются снегопад и метель, а порывы ветра достигают 25 м/с. На трассе нулевая видимость.

Из-за непогоды перекрыто движение по автомагистрали Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, которая является одной из основных в Кузбассе. Объехать опасный участок водителям предлагают по старой дороге.

Снежные заносы затрудняют движение и жителям Новосибирской области, где сегодня ночью запретили движение пассажирского автотранспорта на ведущих в Кемерово и Барнаул трассах.