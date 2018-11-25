Путин высоко оценил работу сотрудников центра медицины катастроф

Российский лидер подчеркнул, что их спасательные операции являются примером высочайшего профессионализма.

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" с 25-летием организации и отметил, что их работа, связана с высоким риском. Поздравительное письмо опубликовано на официальном сайте Кремля.

— Работа у вас особая, она связана с напряжением сил и каждодневным риском, с необходимостью действовать слаженно, — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что спасательные операции, которые провели сотрудники центра в России и за рубежом, являются примером высочайшего профессионализма. Он также отметил заслуги ветеранов, которые стояли у истоков создания "Защиты" и внесли значительный вклад в развитие организации.

Российский лидер выразил уверенность в том, что сотрудники центра и дальше будет хранить лучшие традиции предшественников, повышать авторитет как "Защиты", так и всей отечественной системы здравоохранения.