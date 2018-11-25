Бывшую возлюбленную депутата Жигарева привлекли за клевету

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту сказанного в одном из интервью девушки.

Новый поворот в деле депутата Сергея Жигарева и его бывшей возлюбленной Ольги Синтюревой. Как сообщает МК, в отношении неё возбудили уголовное дело по статье 128 УК РФ — "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации".

Как отмечает издание, дознаватели просмотрели видеоинтервью модели, где девушка жаловалась на насилие со стороны депутата и говорила, что она писала заявления в полицию на экс-кавалера, а тот заставлял их забирать.

Фактов обращения в полицию дознаватели не выявили, подтверждения слов о насилии нет. По этой статье девушке теперь грозит штраф до 1 млн рублей, обязательные работы на срок до 240 часов.

Напомним, депутата избили вечером 8 июля, когда он находился в автомобиле во дворе дома на улице Полины Осипенко. К нему подошёл новый ухажер Ольги и нанёс несколько ударов. Недавно молодой человек был арестован. Самой Синтюревой ранее предъявляли обвинение в краже 22 млн у депутата.