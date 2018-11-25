ВМС Украины пожаловались на "агрессивные действия" против кораблей-нарушителей

В крымском погрануправлении ФСБ РФ сообщили, что на данный момент заявки на проход кораблей в Керченском проливе не поданы.

ВМС Украины пожаловались на якобы "агрессивные действия" со стороны России в отношении украинских военных кораблей во время перехода их судов из Одессы в Мариуполь. В сообщении пресс-службы указано, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход.

— Пограничные корабли РФ [...] осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины, — говорится в заявлении, опубликованном в "Фейсбуке".

Уточняется, что пограничный корабль "Дон" совершил таран буксира, в результате которого были повреждены главный двигатель корабля, а также обшивка и леерное ограждение. Кроме того, был потерян спасательный плот.

В крымском погрануправлении ФСБ РФ сообщили, в свою очередь, что украинские военные корабли неправомерно пересекли российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ.

— На данный момент заявки на проход кораблей в Керченском проливе не поданы, в график прохода корабли не включены, — подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщалось, три корабля ВМС Украины пересекли границу России около семи часов утра и направлялись в сторону Керченского пролива. Лайф публиковал фото кораблей-нарушителей.